Mauro Icardi'den Fenerbahçe'ye gönderme: 'Bakalım Kadıköy'de şimdi...'

Galatasaray forması giyen Mauro Icardi, sarı kırmızılı ekibin, 24. şampiyonluğunu ilan etmesinin ardından konuştu. Yıldız golcü, "Bakalım Kadıköy'de şimdi nasıl kutlama yapıyorlar. Şimdi biz kupa kaldıracağız" dedi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 26.05.2024 - 21:18
Mauro Icardi'den Fenerbahçe'ye gönderme: 'Bakalım Kadıköy'de şimdi...'
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Trendyol Süper Lig'in 2023-2024 sezonunda mutlu sona Galatasaray ulaştı. Sarı kırmızılılar, Tümosan Konyaspor'u deplasmanda Mauro Icardi (2) ve Berkan Kutlu'nun golleriyle 3-1 yendi. Konyaspor'un golünü 78. dakikada Prip attı.

Mauro Icardi maçın ardından; "Şampiyon olduk çok mutluyuz. Yüzde yüzümde değildim bu sezon. Yüzde yüzümde olsam daha çok gol atardım mutlaka. Sakatlanmasam daha çok gol atardım. Yine de gol kralı oldum. Çok daha iyi bir sezon geçirebildirdik tabii ki. Milyonlarca Euro teklifler geldi ama ben buraya başarı kazanmak için geldim. Bakalım Kadıköy'de şimdi nasıl kutlama yapıyorlar. Şimdi biz kupa kaldıracağız" dedi.


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