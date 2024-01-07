Davinson Sanchez'den sakatlık açıklaması: 'Riskli görünüyor'

Yayınlanma: 07.01.2024 - 22:01

Güncelleme: 07.01.2024 - 22:01

Galatasaray'ın Kolombiyalı futbolcusu Davinson Sanchez, sakatlığı hakkında açıklamalarda bulundu.

Konyaspor maçının ardından TRT Spor'a konuşan Davinson Sanchez, "Ben de oynayacağım zamanı bekliyorum. Antrenmanlara devam ediyorum. Şu an için sahada olmam biraz riskli görünüyor" ifadelerini kullandı.

Galatasaray'ın Kopenhag ile oynadığı Şampiyonlar Ligi maçında sakatlanan Sanchez, 12 Aralık'ta oynanan maçtan bu yana forma giyemiyor.

Davinson Sanchez, bu sezon Galatasaray formasıyla çıktığı 12 resmi maçta 1 gol 2 asistlik performans gösterdi.