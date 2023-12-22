PSV'den Davinson Sanchez itirafı: 'Transfer görüşmesinde...'

Yayınlanma: 22.12.2023 - 11:50

Güncelleme: 22.12.2023 - 11:51

Galatasaray'ın yaz transfer döneminde Tottenham'dan kadrosuna kattığı Davinson Sanchez'e PSV Eindhoven'in de talip olduğu ortaya çıktı.

Hollanda basınına konuşan PSV Eindhoven İcra Kurulu Başkanı Marcel Brands, geride kalan transfer döneminde Sanchez ile görüştüklerini ancak Kolombiyalı stoperi ikna edemediklerini açıkladı.

"BİZE GELMEK İSTEMEDİ"

PSV, geçen yaz birçok transferi erkenden bitirirken, Marcel Brands, "Davinson Sanchez transfer görüşmelerinde bize gerçekten gelmek istemediği hissini veren tek kişiydi. Konuştuğumuz diğer oyuncuların tümü o zamanki kulüplerine PSV'ye gitmek istediklerini hemen açıkça belirttiler. Ancak Sanchez'la işler farklıydı. Onun yerine Armel Bella-Kotchap'ı kiralık almaya karar verdik" ifadelerini kullandı.

12 MAÇTA 1 GOL, 2 ASİST

Davinson Sanchez bu sezon Galatasaray formasıyla 12 maça çıkarken, takımına 1 gol, 2 asistlik skor katkısı yaptı.