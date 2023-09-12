Davinson Sanchez'i Galatasaray'a gönderen Tottenham'a kötü haber!
Kolombiyalı savunma oyuncusu Davinson Sanchez'i Galatasaray'a transfer eden İngiltere Premier Lig ekibi Tottenham'da, Arjantinli stoper Cristian Romero'nun milli takımda sakatlandığı ileri sürüldü.
İngiltere Premier Lig ekibi Tottenham'a kötü haber geldi.
Galatasaray'ın İngiliz ekibinden transfer ettiği Davinson Sanchez'in ardından Tottenham, sakatlık haberi ile şoke oldu.
Cristian Romero
ROMERO SAKATLANDI
Arjantin basınına göre; Tottenham'ın yıldız stoperi Cristian Romero, milli takımda sakatlandı.
Oyuncunun, Arjantin'in Bolivya maçı öncesi sağlık taramasından geçeceği ve durumunun netlik kazanacağı aktarıldı.
Romero, sakatlığın ciddi olması halinde kadrodan çıkarılıp İngiltere'ye gönderilecek.
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