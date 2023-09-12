Davinson Sanchez'i Galatasaray'a gönderen Tottenham'a kötü haber!

Yayınlanma: 12.09.2023 - 10:43

Güncelleme: 12.09.2023 - 10:43

İngiltere Premier Lig ekibi Tottenham'a kötü haber geldi.

Galatasaray'ın İngiliz ekibinden transfer ettiği Davinson Sanchez'in ardından Tottenham, sakatlık haberi ile şoke oldu.

Cristian Romero



ROMERO SAKATLANDI

Arjantin basınına göre; Tottenham'ın yıldız stoperi Cristian Romero, milli takımda sakatlandı.

Oyuncunun, Arjantin'in Bolivya maçı öncesi sağlık taramasından geçeceği ve durumunun netlik kazanacağı aktarıldı.

Romero, sakatlığın ciddi olması halinde kadrodan çıkarılıp İngiltere'ye gönderilecek.