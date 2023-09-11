Eski Trabzonsporlu Cornelius'tan Galatasaray açıklaması

Yayınlanma: 11.09.2023 - 11:33

Güncelleme: 11.09.2023 - 11:35

UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Galatasaray'ın A grubundaki rakibi Kopenhag'da Teknik Direktör Jacob Neestrup, futbolculardan Rasmus Falk, Nicolai Boilesen ve Andreas Cornelius, açıklamalarda bulundu.

Skorer'in haberine göre, Danimarka ekibinin 35 yaşındaki teknik patronu Jacob Neestrup özellikle kendi sahalarında Galatasaray, Bayern Münih ve Manchester United’a sürpriz yapabileceklerini belirterek, Noel’den sonra da Avrupa kupalarında yer almak istediklerinin altını çizdi.

NEESTRUP: "KENDİMİZE İNANIYORUZ"

Galatasaray’da daha önce çalıştırdığı Danimarkalı Victor Nelsson’un yanı sıra bazı futbolcuları çok iyi tanıdığını kaydeden Jacob Neestrup, "İstanbul’da oynanacak ilk maç hem Galatasaray hem de bizim için çok önemli. Bu bilinçle mücadele edeceğiz ve kendimize inanıyoruz" dedi.

"İSTANBUL'A GİTMEYİ SABIRSIZLIKLA BEKLİYORUM"

20 Eylül 2022 tarihinde Kopenhag’ın başına geçen Neestrup tam bir yıl sonra Şampiyonlar Ligi’nde Galatasaray deplasmanına çıkacak olmaktan mutluluk duyduğunu ifade etti. Genç teknik adam, "İstanbul’a gitmeyi sabırsızlıkla bekliyorum. Bunu bana 1 yıl önce sorsaydınız aynı cevabı verirdim. Görevdeki birinci yılımı o özel atmosferde kutlamaktan büyük bir mutluluk duyacağım. Benim için mükemmel oldu. İstanbul’da oynayacağımız karşılaşmaya seve seve ve mutlulukla gideceğim" ifadelerini kullandı.

CORNELIUS: "GALATASARAY İLE ÜÇÜNCÜLÜK İÇİN MÜCADELE EDECEĞİZ"

Trabzonspor formasıyla Süper Lig ve TFF Süper Kupa şampiyonlukları yaşayan Kopenhag’ın deneyimli golcüsü Andreas Cornelius, Galatasaray’ın 4. torbadaki en güçlü takım olduğuna vurgu yaptı.

Teknik direktör Neestrup gibi çok güçlü bir grupta yer aldıklarını belirten Cornelius, yaşadığı sakatlıkların ardından sahalara dönmenin sevinci içinde olduğunu belirtirken, İstanbul atmosferinde Galatasaray’a karşı oynayacak olmaktan büyük mutluluk duyduğunu aktardı. Deneyimli forvet, "Realist olmak gerekirse grubun favorileri Bayern Münih ile Manchester United. Galatasaray ile biz grupta 3.’lük için mücadele edeceğiz" yorumunu yaptı.

"KÖFTE VE KAŞARLI LEVREĞİ ÖZLEDİM"

Andreas Cornelius eski kulübü Trabzonspor’u takip ettiğini belirtirken, bordo-mavili takımda sevdiği birçok arkadaşının olduğunu ifade etti. Ağustos 2022’de 6 milyon euro bonservis karşılığında Kopenhag’a transfer olan Danimarkalı yıldız, en çok hangi Türk yemeklerini özlediği sorumuza ise "Köfte ve kaşarlı levrek" cevabını verdi.

FALK: "SERT BİR AÇILIŞ YAPACAĞIZ"

Kopenhag’ın orta sahadaki beyni ve takımın ikinci kaptanı olan Danimarkalı Rasmus Falk, Şampiyonlar Ligi’nde fantastik ve kuvvetli bir grupta yer aldıklarını dile getirdi.

Falk, 3 büyük kulüple, 3 güzel şehirde karşılaşacaklarının altını çizdi. Bayern Münih’in Avrupa’da son 25 yılın en başarılı takımlarından biri olduğuna vurgu yapan deneyimli futbolcu, "Manchester United ve Galatasaray da tarihleri olan kulüpler. Gruptan çıkmak için elimizden geleni yapacağız. Türkiye’de daha önce Trabzonspor, Başakşehir ve Sivasspor’a karşı oynadık. Türk futbolunu ve Türkiye’deki atmosferi yakından tanıyoruz. İstanbul’da Galatasaray’a karşı oynayacağımız maçla gruba sert bir başlangıç yapacağız. Bu maç bizim için gruptaki rakiplere bir meydan okuma anlamı da taşıyacak" diye konuştu.