23.08.2025 23:36:00
Cumhuriyet Spor
De Bruyne attı, Napoli 2 golle galibiyete uzandı!

Serie A'nın ilk haftasında Napoli, deplasmanda Sassuolo'yu 2-0 mağlup etti.

Serie A'nın ilk haftasında Napoli, deplasmanda Sassuolo'ya konuk oldu. Son şampiyon Napoli, mücadeleyi 2-0 kazandı.

Napoli'nin gollerini 17. dakikada Scott McTominay ve 57. dakikada Kevin De Bruyne kaydetti.

Sassuolo'da 79. dakikada Ismael Kone ikinci sarıdan kırmızı kart gördü.

DE BRUYNE, SİFTAH YAPTI

Sezon başında Manchester City'den Napoli'ye transfer olan De Bruyne, 57. dakikada kaydettiği golle İtalyan ekibindeki ilk golünü attı.

Bu sonuçla birlikte Napoli, sezona galibiyetle başladı. Serie A'ya geri dönen Sassuolo ise lige mağlubiyetle merhaba dedi.

Ligde gelecek hafta Napoli, Cagliari'yi konuk edecek. Sassuolo ise Cremonese deplasmanında olacak.

