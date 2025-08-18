Romelu Lukaku sakatlanmıştı: Napoli'den forvet hamlesi!

Cumhuriyet Gazetesi Logo
18.08.2025 19:30:00
İtalya 1. Futbol Ligi (Serie A) ekibi Napoli'nin, Manchester United forması giyen 22 yaşındaki Danimarkalı oyuncu Rasmus Hojlund ile ilgilendiği iddia edildi.

Napoli, Romelu Lukaku'nun 3 ayı aşkın süre sahalardan uzak kalacak olması sonrası forvet arayışlarını hızlandırdı.

İtalyan ekibi, Manchester United ile doğrudan temas kurarak Rasmus Hojlund'un kiralanma şartlarını sordu. Haberi aktaran Fabrizio Romano, görüşmelerin gerçekleştiğini doğruladı.

MANCHESTER UNITED'DAN HOJLUND KARARI

Manchester United cephesi ise Danimarkalı forveti takımda tutma konusunda kararlı. Kulübün, Hojlund'u bırakma gibi bir planı bulunmazken, aynı zamanda bugün gündeme gelen Joshua Zirkzee iddialarının da gerçeği yansıtmadığı belirtildi. 

Romano, teknik direktör Ruben Amorim'in net bir plan doğrultusunda hareket ettiğini ve Zirkzee için herhangi bir görüşme yapılmadığını ifade etti.

Napoli'nin önümüzdeki günlerde Hojlund için resmi bir teklif yapıp yapmayacağı merakla bekleniyor.

İlgili Konular: #napoli #romelu lukaku #Rasmus Hojlund

