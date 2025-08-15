Cumhuriyet Gazetesi Logo
İtalyan basını duyurdu: TFF 1. Lig'den Napoli'ye sürpriz transfer!

İtalyan basını duyurdu: TFF 1. Lig'den Napoli'ye sürpriz transfer!

15.08.2025 15:28:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
Takip Et:
İtalyan basını duyurdu: TFF 1. Lig'den Napoli'ye sürpriz transfer!

Napoli, Iğdır FK'den 18 yaşındaki forvet Özder Özcan'ı satın alma opsiyonuyla kiraladığı iddia edildi.

İtalya Serie A'nın son şampiyonu Napoli dikkat çeken bir transfere imza attı. İtalyan ekibi, Trendyol 1. Lig ekiplerinden Iğdır FK forması giyen forvet Özder Özcan'ı renklerine bağladığı iddia edildi.

NAPOLI, IĞDIR FK İLE ANLAŞMA SAĞLADI

İtalyan gazeteci Matteo Moretto'nun haberine göre; Napoli, 18 yaşındaki golcü Özder Özcan'ı satın alma opsiyonuyla kiralamak için Iğdır FK ile anlaşma sağladı.

Özder Özcan'ın, Napoli'nin Primavera takımının bir parçası olmasının beklendiği haber detayında yer aldı.

İlgili Konular: #transfer #napoli #Iğdır FK

İlgili Haberler

PFDK'den Fenerbahçe'ye 5.7 milyon TL'lik ceza!
PFDK'den Fenerbahçe'ye 5.7 milyon TL'lik ceza! Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Fenerbahçe Kulübü ve yönetici Sertac Komsuoğlu'na toplamda 5 milyon 700 bin TL'lik ceza verdi.
Fenerbahçe, Omar Fayed'i Arouca'ya kiraladı
Fenerbahçe, Omar Fayed'i Arouca'ya kiraladı Fenerbahçe, genç stoper Omar Fayed'i satın alma opsiyonu ile birlikte Portekiz ekibi Arouca'ya kiralık olarak gönderdi.
Slaven Bilic'ten Fenerbahçe örneği!
Slaven Bilic'ten Fenerbahçe örneği! 56 yaşındaki Hırvat teknik direktör Slaven Bilic, basın mensuplarının sorularını yanıtlarken Fenerbahçe'den bahsetti.