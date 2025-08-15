İtalyan basını duyurdu: TFF 1. Lig'den Napoli'ye sürpriz transfer!

İtalya Serie A'nın son şampiyonu Napoli dikkat çeken bir transfere imza attı. İtalyan ekibi, Trendyol 1. Lig ekiplerinden Iğdır FK forması giyen forvet Özder Özcan'ı renklerine bağladığı iddia edildi.
NAPOLI, IĞDIR FK İLE ANLAŞMA SAĞLADI
İtalyan gazeteci Matteo Moretto'nun haberine göre; Napoli, 18 yaşındaki golcü Özder Özcan'ı satın alma opsiyonuyla kiralamak için Iğdır FK ile anlaşma sağladı.
Özder Özcan'ın, Napoli'nin Primavera takımının bir parçası olmasının beklendiği haber detayında yer aldı.