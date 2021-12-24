Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasındaki maçları yönetecek hakemler açıklandı
Süper Lig'de 19. hafta maçlarının hakemleri belli oldu. Lider Trabzonspor'un üçüncü Başakşehir'i konuk edeceği maçta Halil Umut Meler, orta hakem olarak görev yapacak.
Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında oynanacak karşılaşmalarda görev alacak hakemler belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu tarafından yapılan açıklamaya göre 19. haftada oynanacak karşılaşmaları yönetecek hakemler şunlar:
Yarın:
13.30 Kasımpaşa-Altay: Tugay Kaan Numanoğlu
16.00 Galatasaray-Fraport TAV Antalyaspor: Ali Şansalan
16.00 GZT Giresunspor-Atakaş Hatayspor: Volkan Bayarslan
19.00 Trabzonspor-Medipol Başakşehir: Halil Umut Meler
26 Aralık Pazar:
13.30 Çaykur Rizespor-Gaziantep FK: Cüneyt Çakır
16.00 Göztepe-Adana Demirspor: Atilla Karaoğlan
16.00 Aytemiz Alanyaspor-VavaCars Fatih Karagümrük: Alper Ulusoy
19.00 Fenerbahçe-Öznur Kablo Yeni Malatyaspor: Yaşar Kemal Uğurlu
27 Aralık Pazartesi:
20.00 Yukatel Kayserispor-Demir Grup Sivasspor: Ümit Öztürk
20.00 İttifak Holding Konyaspor-Beşiktaş: Mete Kalkavan
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