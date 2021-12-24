Fenerbahçe Beko, ASVEL deplasmanından çıkamadı

24 Aralık 2021 Cuma, 10:07

Turkish Airlines EuroLeague’in 17. haftasında temsilcimiz Fenerbahçe Beko, ASVEL’in konuğuydu. Mücadeleyi kazanan takım 84-82‘lik skorla ev sahibi oldu.

Bu sonuçla Fenerbahçe‘nin 4 maçlık galibiyet serisi sona ererken Sarı Lacivertliler 10. yenilgisini yaşadı. ASVEL ise 8. kazandı.

Fenerbahçe Beko’da Achille Polonara 23 sayı 10 ribaunt, Dyshawn Pierre 17 sayı 7 ribaunt, Pierria Henry ve Marko Guduric 10 sayı, Nando de Colo 6 sayı, Jan Vesely 5 sayı 5 asist ile oynarken,

ASVEL’de Chris Jones 27 sayı, Elie Okobo 14 sayı, William Howard 12 sayı, James Gist 11 sayı, Marcos Knight 8 sayı üretti.

Fenerbahçe Beko’da Nando de Colo ve Jan Vesely, sakatlıkları nedeniyle karşılaşmaya devam edemedi.

Fenerbahçe Beko Başantrenörü Aleksandar Djordjevic, LDLC ASVEL maçının ardından açıklamalarda bulundu ve maçta sakatlanan oyuncular De Colo ve Vesely’nin sağlık durumu hakkında bilgi verdi. Djordjevic’in FBTV’ye yaptığı açıklama şöyle:

‘SPORTMENLİK DIŞI OLDUĞUNA DA İNANIYORUM’

“Nando’nun durumu biraz ciddi. Keşke hiç olmasaydı, hem onun adına, hem kulübümüz hem de kendi adıma çok üzgünüm. Jan da aynı şekilde. Çok fiziksel maçtı ve ikisine çok ihtiyacımız vardı. Bu arada Asvel’i de tebrik ediyorum. Videoyu izledim. Kulübümüze ve kendimize çok fazla zarar vermemek için tam olarak neler diyeceğime emin değilim. Son pozisyonda top taşıma vardı ve faulün sportmenlik dışı olduğuna da inanıyorum. Aynı Panathinaikos maçında bize çalınan fauldeki gibi. Bunlar hakkında konuşmak tabii ki benim işim değil. Bire birde bazı hatalarımız oldu. Topu çok iyi kullanamadık. Farklı bitirebilirdik. Bundan sonra birlikteliğimize ve mücadelemize devam etmemiz gerekiyor. Üçlüklerde %20 istatistik de çok iyi bir şey değil. Oyuncularımızın eksikliğinden hücumdaki yaratıcılığımız da eksikti.”