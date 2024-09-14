De Rossi resmen duyurdu: Roma'nın Zalewski kararı belli oldu!

Yayınlanma: 14.09.2024 - 15:17

Güncelleme: 14.09.2024 - 15:20

Roma Teknik Direktörü Daniele De Rossi, ligde Genoa ile oynayacakları maç öncesi açıklamalarda bulundu.

İtalyan teknik adam, Galatasaray'ın transferi için uğraş verdiği ancak takımda kalan Nicola Zalewski'nin kadro dışı kaldığını söyledi.

Daniele De Rossi, "Kadro dışı kararının kalıcı bir karar olduğunu düşünmüyorum. Sözleşmesiyle ilgili bir konu. Kulüp tarafından alınan ve birkaç gün önce bana iletilen bir karar. Eğer sözleşme yenileme konusunda anlaşmaya varılırsa, yeniden kadroda olacaktır" dedi.

Zalewski konusunda kararın kendisine ait olmadığını söyleyen Daniele De Rossi, "Onunla ilgili tercihimi yapmıştım. Mayıs ayında ayrılabilecek bir oyuncu olduğunu söyledim çünkü istediğimi görmemiştim ama sezon öncesinde farklı şeyler gösterdi ve takım için önemli bir oyuncu olarak gördüm" ifadelerini kullandı.

22 yaşındaki Nicola Zalewski'nin Roma ile sözleşmesi gelecek yıl sona eriyor.

Polonyalı futbolcu, Galatasaray'ın yoğun ısrarına rağmen sarı-kırmızılıları geri çevirmiş ve Roma'da kalmıştı.