Roma'dan Zalewski'ye rest: Kadro dışı kalabilir!

Yayınlanma: 13.09.2024 - 10:21

Güncelleme: 13.09.2024 - 10:21

Transfer döneminin son gününe gelinirken, Galatasaray ile Roma'nın sol kanat oyuncusu Nicola Zalewski arasındaki pazarlıklar devam ediyor.

NTV Spor'un Corriere dello Sport'tan aktardığı habere göre; İtalyan takımı, Galatasaray'ın 11 milyon Euro bonservis bedeli ve bonuslar ile birlikte sonra satıştan pay teklifini kabul etti.

Zalewski ile yapılan görüşmelerde ise henüz anlaşmanın sağlanamadığı belirtildi.

ZALEWSKI'NIN TALEPLERİ

Haber detayında, Polonyalı futbolcunun sarı kırmızılılardan yıllığı net 3.2 milyon Euro'dan 4 sezonluk sözleşme, 500 bin Euro imza parası ve 15 milyon Euro'luk bir serbest kalma maddesi istediği ifade edildi.

Bu şartlarla anlaşmanın gerçekleimesinin zor olduğu kaydedildi ve Galatasaray'ın son bir girişimde daha bulunacağı ileri sürüldü.

KADRO DIŞI KALABİLİR

22 yaşındaki futbolcu sarı kırmızılıların yeni teklifini beklerken, Roma'dan da bir hamle geldiği ve sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Zalewski'ye teklifi kabul etmesi yönünde baskı yapıldığı iddia edildi.

Haberde, transferin gerçekleşmesi halinde İtalyan kulübünde, Nicola Zalewski'nin kadro dışı bırakılma ihtimalinin gündeme geleceği belirtildi.