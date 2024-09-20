Dusan Alimpijevic: 'Beşiktaş taraftarı çok önemli parçamız'

Yayınlanma: 20.09.2024 - 14:22

Güncelleme: 20.09.2024 - 14:22

Beşiktaş'ın Fibabanka ile sponsorluk anlaşmasının lansman gününde başantrenör Dusan Alimpijevic, TrendBasket'e açıklamalarda bulundu.

Geçtiğimiz sezon büyük başarılar yakalayan Beşiktaş, hem Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde hem de BKT EuroCup'ta yarı final oynamayı başardı. Koç, bu başarının bir parçası olan taraftara teşekkürlerini iletti.

ÖNÜMÜZDEKİ SEZON İÇİN HEDEFLERİNİZ NELER?

"Hedefimiz özellikle geçen seneki gibi başarılı basketbol oynamak ve olabildiğince mücadeleci olmak. Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde ve BKT EuroCup'ta taraftarlarımızın önünde güzel bir atmosferle geçen seneki başarıyı devam ettirmek ve üstüne koymak."

BEŞİKTAŞ TARAFTARINA İLETMEK İSTEDİĞİNİZ BİR ŞEYLER VAR MI?

"Taraftarımız bizim için gerçekten çok değerli. Onlar olmadan oynayabileceğimizi hayal bile edemiyorum. Onlar bizim çok büyük ve önemli bir parçamız. Onlardan ricam gelip maçlarda salonu ağzına kadar doldurmaları. Bu sezon için taraftarın da beklentisinin ve heyecanının daha fazla olduğunu düşünüyorum. Dolayısıyla salonun çok daha dolu olacağına şüphem yok.

Geçen sene ne kadar iyi ve sadık bir taraftar grubu olduklarını gösterdiler. Zaman zaman şans bizim tarafımızda olmasa da, kötü zamanlar geçirsek de bizi hep desteklediler. Hepsine çok teşekkür ediyorum."