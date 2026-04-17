Cumhuriyet Gazetesi Logo
Demir Ege Tıknaz'lı Braga yarı final biletini kaptı!

Demir Ege Tıknaz'lı Braga yarı final biletini kaptı!

17.04.2026 00:45:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
Takip Et:
Demir Ege Tıknaz'lı Braga yarı final biletini kaptı!

Demir Ege Tıknaz'ın formasını giydiği Braga, UEFA Avrupa Ligi çeyrek final ikinci maçında deplasmanda karşılaştığı Real Betis'i 4-2 mağlup ederek yarı finale çıkan ekip oldu.

UEFA Avrupa Ligi çeyrek final rövanşında Real Betis ile Braga karşı karşıya geldi. 

Cartuja Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Portekiz temsilcisi Braga 4-2 kazanarak yarı finale yükseldi. İlk maçtaki avantajını da koruyan Braga, toplamda 5-3'lük skorla tur atladı.

Konuk ekibe galibiyeti getiren goller; 38. dakikada Pau Victor, 49. dakikada Vitor Carvalho, 53. dakikada penaltıdan Ricardo Horta ve 74. dakikada Gorby Jean'dan geldi.

Ev sahibi Real Betis'in gollerini ise 13. dakikada Antony ve 26. dakikada Ez Abde kaydetti.

DEMİR EGE TIKNAZ FORMA GİYDİ

Braga'da maça ilk 11'de başlayan Demir Ege Tıknaz, 62. dakikada oyundan alınırken; Real Betis'te Sofyan Amrabat karşılaşmayı 90 dakika sahada tamamladı.

Teknik direktör Carlos Vicens yönetimindeki Braga, yarı finalde Freiburg ile karşılaşacak.

Turun ilk maçları 30 Nisan Perşembe günü, rövanş karşılaşmaları ise 7 Mayıs Perşembe günü oynanacak.

Final maçı ise 20 Mayıs'ta İstanbul'un ev sahipliğinde Beşiktaş Park'ta oynanacak.

İlgili Konular: #Braga #uefa avrupa ligi #real betis #Demir Ege Tıknaz

