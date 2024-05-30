Denis Dragus kimdir? Trabzonspor'un anlaştığı Denis Dragus kaç yaşında, nereli?

Gelecek sezon transfer çalışmalarını hızlandıran Trabzonspor, Denis Dragus'u kadrosuna katacak. Peki, Denis Dragus kimdir? Trabzonspor'un anlaştığı Denis Dragus kaç yaşında, nereli?

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 30.05.2024 - 21:49
Denis Dragus kimdir? Trabzonspor'un anlaştığı Denis Dragus kaç yaşında, nereli?
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Gelecek sezona iddialı bir kadroyla başlamak isteyen Trabzonspor'da transfer harekatı sürüyor. Fırtına, kadrosuna Denis Dragus'u katacak. Peki, Denis Dragus kimdir? Trabzonspor'un anlaştığı Denis Dragus kaç yaşında, nereli?

DENIS DRAGUS KİMDİR?

Denis Dragus 6 Temmuz 1999 yılında dünyaya gelmiştir.  R. Standard de Liège kulübünden kiralık olarak Gaziantep takımında forvet pozisyonunda görev yapan Rumen millî futbolcudur. Profesyonel kariyerine 2017 yılında Viitorul Constan?a kulübünde başladı. Daha sonra sırasıyla R. Standard de Liège, Crotone, Genoa, Gaziantep kulüplerinde oynadı.


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