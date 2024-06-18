Denis Dragus'tan Trabzonspor sözleri
Romanya Milli Takımı'nın Ukrayna'yı mağlup ettiği maçın ardından konuşan Denis Dragus, EURO 2024'e odaklandığını söyledi.
2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'na Romanya, 3-0'lık Ukrayna galibiyetiyle başladı.
Karşılaşmanın ardından Romanya Milli Takımı'nda Denis Dragus, TRT Spor'un sorularını yanıtladı.
"Seni yeni sezonda Trabzonspor'da görebilir miyiz?" sorusuna Dragus, "Belki. Bilemiyorum ama göreceğiz. Transfer sezonu henüz açılmadı. Şampiyonaya odaklanmış durumdayım. Türkiye'yi gerçekten seviyorum" yanıtını verdi.
DENIS DRAGUS'UN GAZİANTEP FK PERFORMANSI
Süper Lig'de geride kalan sezonu Gaziantep FK formasıyla tamamlayan Denis Dragus, toplamda 42 maça çıktı.
Dragus, bu maçlarda 15 gol ve 2 asist kaydetti.
24 yaşındaki oyuncu, EURO 2024'te Ukrayna'yı mağlup ettikleri maçta son golde ağları havalandırdı.
Spor Haberleri
- İlke Özyüksel Mihrioğlu, Paris 2024 kotası aldı
- A Milli Futbol Takımı, EURO 2024'te sahne alıyor
- A Milli Takımımızın rakibi Gürcistan
- Portekiz'in rakibi Çekya
- Ruben Dias: 'Özel bir şeyler başarmalıyız'
- Milli haltercilerden 4'ü altın 13 madalya
- Genç yüzme milli takımı, Avrupa üçüncüsü
- Ralf Rangnick: 'Takımıma hiçbir sitemim yok'
- Didier Deschamps'tan Fransa'da 100. galibiyet
- Denis Dragus'tan Trabzonspor sözleri
En Çok Okunan Haberler
-
- İçişleri'nden Turgut Altınok'a soruşturma
- Atatürk Anıtı'na saldıranlar hakkında karar!
- Beş kulüpten TFF'ye ret!
- 'Tayyip Bey'in kurmayları bunu hesaplıyor...'
- Gülbin Tosun'dan, YRP'nin esprisine tepki
- Yeni programı ilk bölümde ne kadar izlendi?
- 'Müslüman değilseniz bunu açıklayın'
- Fitch, Türkiye için enflasyon beklentisini açıkladı
- ATM'lerde büyük kriz!
- Soruşturma açılan genç: 'O zevki tattırmayacağım'