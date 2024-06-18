Denis Dragus'tan Trabzonspor sözleri

Yayınlanma: 18.06.2024 - 09:27

Güncelleme: 18.06.2024 - 09:27

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'na Romanya, 3-0'lık Ukrayna galibiyetiyle başladı.

Karşılaşmanın ardından Romanya Milli Takımı'nda Denis Dragus, TRT Spor'un sorularını yanıtladı.

"Seni yeni sezonda Trabzonspor'da görebilir miyiz?" sorusuna Dragus, "Belki. Bilemiyorum ama göreceğiz. Transfer sezonu henüz açılmadı. Şampiyonaya odaklanmış durumdayım. Türkiye'yi gerçekten seviyorum" yanıtını verdi.

DENIS DRAGUS'UN GAZİANTEP FK PERFORMANSI

Süper Lig'de geride kalan sezonu Gaziantep FK formasıyla tamamlayan Denis Dragus, toplamda 42 maça çıktı.

Dragus, bu maçlarda 15 gol ve 2 asist kaydetti.

24 yaşındaki oyuncu, EURO 2024'te Ukrayna'yı mağlup ettikleri maçta son golde ağları havalandırdı.