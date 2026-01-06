Beşiktaş, ara transfer dönemi stratejileri kapsamında orta saha hattını güçlendirmek adına Ligue 1 ekiplerinden Monaco’da forma giyen Denis Zakaria’yı gündemine aldı. Peki, Denis Zakaria kimdir, kaç yaşında? Denis Zakaria Beşiktaş'a mı transfer oluyor? Denis Zakaria hangi pozisyonda oynuyor?

DENIS ZAKARIA KİMDİR?

Denis Lemi Zakaria Lako Lado 20 Kasım 1996 yılında Kongolu bir baba ve Güney Sudanlı bir annenin çocuğu olarak İsviçre'nin Cenevre kentinde dünyaya geldi.

DENIS ZAKARIA HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?

Zakaria, Haziran 2015'te açıklanmayan bir ücret karşılığında Young Boys'a katıldı ve dört yıllık bir sözleşme imzaladı. İsviçre Süper Ligi'ndeki ilk maçına 18 Temmuz 2015'te FC Zürich'e karşı deplasmanda oynadı.

Haziran 2017'de Zakaria, Borussia Mönchengladbach ile beş yıllık bir sözleşme imzaladı. Kulüpten Borussia Dortmund'a giden Mahmoud Dahoud'un yerine transfer edildi. Zakaria için Young Boys'a ödenen transfer ücretinin 10 milyon Euro olduğu bildirildi.

31 Ocak 2022'de, sözleşmesinin bitimine altı ay kala, Zakaria, 8,6 milyon Euro değerindeki bir anlaşmayla dört buçuk yıllık bir sözleşmeyle Serie A kulübü Juventus'a transfer oldu. 1 Eylül 2022'de Zakaria, 2022-23 sezonunun sonuna kadar Premier Lig kulübü Chelsea'ye kiralandı ve sezon sonunda kalıcı transfer opsiyonu bulunuyordu.

14 Ağustos 2023'te Zakaria, beş yıllık bir sözleşmeyle Ligue 1 kulübü Monaco'ya transfer oldu.

DENIS ZAKARIA HANGİ POZİSYONDA OYNUYOR?

Özellikleri ve oyun tarzı nedeniyle Zakaria, eski Fransa milli oyuncusu Patrick Vieira ve Paul Pogba ile karşılaştırıldı. Zakaria, hızı, gücü, atletizmi ve agresif oyun tarzı nedeniyle orta sahanın güçlü bir oyuncusu olarak biliniyor. Esasen defansif orta saha oyuncusu olmasına rağmen, merkez orta saha, defansif orta saha veya box-to-box rolünde de oynayabiliyor ve hatta merkez defans oyuncusu olarak da oynadı.