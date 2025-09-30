Deniz Gül attı: Porto 7'de 7 yaptı!

Cumhuriyet Gazetesi Logo
30.09.2025 09:53:00
Deniz Gül'ün formasını giydiği Porto, Portekiz Ligi'nin 7. haftasında deplasmanda karşılaştığı Arouca'yı 4-0 mağlup etti.

Portekiz Ligi'nin 7. haftasında Porto, Arouca deplasmanına konuk oldu. Porto, mücadeleden 4-0'lık galibiyetle ayrıldı.

Porto'ya galibiyeti getiren golleri 12. dakikada Samu, 51. dakikada milli futbolcu Deniz Gül, 60. dakikada Francisco Moura ve 85. dakikada Zaidu Sanusi attı.

PORTO 10 KİŞİ KALDI

Porto, Martim Fernandes'in 48. dakikada kırmızı kart görmesinin ardından mücadeleyi 10 kişi tamamladı.

Konuk ekip Porto'da ikinci golü atan milli futbolcu Deniz Gül, karşılaşmaya ikinci yarıda dahil oldu.

Francesco Farioli yönetimindeki Porto, bu galibiyetle birlikte lige 7'de 7 ile başladı ve 21 puana ulaştı. Arouca, 8 puanda kaldı.

Ligin gelecek haftasında sahasında Benfica'yı konuk edecek. Arouca ise sahasında Famalicao'yu konuk edecek.

