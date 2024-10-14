Deniz Gül için resmi açıklama geldi: A Milli Takım'da oynayacak mı?

Yaz transfer döneminde Hammarby'den Porto'ya transfer olan 20 yaşındaki forvet Deniz Gül'ün milli takım tercihine dair TFF Başkan Vekili Ceyhun Kazancı, bir açıklama yaptı.

Deniz Gül için resmi açıklama geldi: A Milli Takım'da oynayacak mı?
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 14.10.2024 - 13:56

Porto'nun sezon başında Hammarby'den 4.5 milyon euroya transfer ettiği Deniz Gül'ün hangi milli takımı tercih edeceği merak ediliyor.

An itibarıyla İsveç U21 takımında forma giyen Deniz Gül'ün, A Milli Futbol Takımı'na kazandırılması için çalışmalar sürüyor.

TFF Başkan Vekili Ceyhun Kazancı, Deniz Gül'deki son duruma dair bilgiler verdi.

"DEĞERLİ BİR OYUNCU"

Deniz Gül ile görüştüklerini ve oyuncuya milli formayı giydirmek istediklerini aktaran Kazancı, "Değerli bir oyuncu. Mevki olarak da tartışmaların odağında olan bir mevkide, 9 numarada oynuyor. Deniz, teknik ekibimizin de çok incelediği, beğendiği bir oyuncu" ifadelerini kullandı.

"KENDİ GÖNLÜ DE VAR"

Deniz Gül'ün de A Milli Futbol Takımı'nda forma giymek istediğini belirten Kazancı, "Kendi gönlü de var, bu işler inşallah son dakikada değişmez. Belli olmaz tabii ki bir takım çalışmalarımız var, evrak işleri var. Sonrasında umuyoruz ki kendisi en yakın zamanda milli formamıza kavuşacak" dedi.

Deniz Gül'ün dışında başka oyuncuları da milli takıma kazandırmak istediklerinin altını çizen Kazancı, "Sadece Deniz değil, başka oyuncular da var. Her mevkide rekabeti arttırmak derdindeyiz. Hem buradaki ambiyansı korumak hem de en iyileri havuzu genişleterek takımımıza kazandırmak en büyük arzumuz" şeklinde konuştu.


Etiketler: #Deniz Gül #A Milli Takım #ceyhun kazancı

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