Milli Takım forvetli mi forvetsiz mi oynasın?
İrfan Can Karadağ maçında tek golümüzü attı. Öte yandan İzlanda ile yarın deplasmanda oynayacağı maça hazırlanan Ay-Yıldızlılarda sakatlanan Barış Alper ile kart cezalısı Kaan kadrodan çıkarıldı.
A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar Ligi’ndeki 3. maçında Samsun’da konuk ettiği Karadağ’ı 1-0 yenerek puanını 7’ye yükseltti ve liderliğini sürdürdü. Ay-Yıldızlıların bir hayli baskılı oynadığı maçta tek golü İrfan Can Kahveci atarken, teknik direktör Montella’nın yine forvetsiz 11’i gündem oldu. İtalyan çalıştırıcı ilk 11’de Barış Alper’i forvet olarak görevlendirdi. Montella ikinci devrenin başında ise Barış Alper’i çıkarıp klasik tarz santrfor Bertuğ’u oyuna aldı. Kendisi de geçmişte etkili bir golcü olan Montella’nın bu tercihine ve “Forvetli mi forvetsiz mi Milli Takım” sorusuna yanıt aradık. İşte görüşler:
SORGULAMAK YERSİZ - BANU YELKOVAN
Maça çok baskılı başladık, ilerleyen
dakikalarda tempo düştüyse ve
oyun rölantiye girdiyse de üstün
olan taraf genellikle bizdik. Montella,
teknik adam tercihleri noktasında Euro
2024’ten bu yana oldukça başarılı çizgisini
ve oyununu sürdürüyor, sonuç alıyor.
Ben artık tercihlerini çok sorgulamamak
gerektiğini düşünüyorum. Karadağ maçını
29 şutla tamamlamışız, bu durumda forvetli
forvetsiz tartışmasına gerek var mı? Maçın
bir noktasında gol atacağımız belliydi ve
oyuncu kalitesi olarak da zaten rakipten
üstünüz. Montella, ikinci yarıda forvet aldıysa
da gol de İrfan Can’dan yani forvet olmayan
bir oyuncudan geldi. İtalyan teknik adam,
elindeki kadroya ve bundan daha önemlisi
rakibe göre oyunu kuruyor. UEFA Uluslar B
Ligi’ndeki yaş ortalaması en genç takımız.
Tecrübeli oyuncularla gençleri çok iyi bir
karma haline getirdi. Benim için önemli
olan kriterler
bunlar.
SÜRDÜRÜLEBİLİR Mİ? - EBRU KILIÇOĞLU
Modern futbolun,
futbolcuları her an her
pozisyonda oynamaya
zorladığı doğru. Futbolcular
da bunun farkında. Birçoğu
antrenman şeklini hatta yaşam
tarzını değiştiriyor. Millilerimizin
forvet noksanlığına bu
çerçevede Barış Alper’le
çıkması şaşırtıcı değil. Ancak
alınan galibiyet çok kıymetli ve
önemli olmasına rağmen bir
soruyu cevaplamak gerekiyor:
Rakip kim? Girilen sayısız
pozisyonda son vuruşlar
yeterli olmadığı için alınan 1
farklı galibiyet şimdi bizi lider
yaptı. Ama averajın önemli
olduğu durumlarda “Şu
futbolcu olsaydı, şu skor
olurdu” deme ihtimalimiz
yüksek. Özetle bir ilişki gibi,
“Sürdüğü sürece güzel” ama
sürdürülebilir mi? O çok büyük
ve tehlikeli bir soru işareti...
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