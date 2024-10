Milli Takım forvetli mi forvetsiz mi oynasın?

Yayınlanma: 13.10.2024 - 04:00

Güncelleme: 13.10.2024 - 04:00

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar Ligi’ndeki 3. maçında Samsun’da konuk ettiği Karadağ’ı 1-0 yenerek puanını 7’ye yükseltti ve liderliğini sürdürdü. Ay-Yıldızlıların bir hayli baskılı oynadığı maçta tek golü İrfan Can Kahveci atarken, teknik direktör Montella’nın yine forvetsiz 11’i gündem oldu. İtalyan çalıştırıcı ilk 11’de Barış Alper’i forvet olarak görevlendirdi. Montella ikinci devrenin başında ise Barış Alper’i çıkarıp klasik tarz santrfor Bertuğ’u oyuna aldı. Kendisi de geçmişte etkili bir golcü olan Montella’nın bu tercihine ve “Forvetli mi forvetsiz mi Milli Takım” sorusuna yanıt aradık. İşte görüşler:

SORGULAMAK YERSİZ - BANU YELKOVAN

Maça çok baskılı başladık, ilerleyen dakikalarda tempo düştüyse ve oyun rölantiye girdiyse de üstün olan taraf genellikle bizdik. Montella, teknik adam tercihleri noktasında Euro 2024’ten bu yana oldukça başarılı çizgisini ve oyununu sürdürüyor, sonuç alıyor. Ben artık tercihlerini çok sorgulamamak gerektiğini düşünüyorum. Karadağ maçını 29 şutla tamamlamışız, bu durumda forvetli forvetsiz tartışmasına gerek var mı? Maçın bir noktasında gol atacağımız belliydi ve oyuncu kalitesi olarak da zaten rakipten üstünüz. Montella, ikinci yarıda forvet aldıysa da gol de İrfan Can’dan yani forvet olmayan bir oyuncudan geldi. İtalyan teknik adam, elindeki kadroya ve bundan daha önemlisi rakibe göre oyunu kuruyor. UEFA Uluslar B Ligi’ndeki yaş ortalaması en genç takımız. Tecrübeli oyuncularla gençleri çok iyi bir karma haline getirdi. Benim için önemli olan kriterler bunlar.



SÜRDÜRÜLEBİLİR Mİ? - EBRU KILIÇOĞLU

Modern futbolun, futbolcuları her an her pozisyonda oynamaya zorladığı doğru. Futbolcular da bunun farkında. Birçoğu antrenman şeklini hatta yaşam tarzını değiştiriyor. Millilerimizin forvet noksanlığına bu çerçevede Barış Alper’le çıkması şaşırtıcı değil. Ancak alınan galibiyet çok kıymetli ve önemli olmasına rağmen bir soruyu cevaplamak gerekiyor: Rakip kim? Girilen sayısız pozisyonda son vuruşlar yeterli olmadığı için alınan 1 farklı galibiyet şimdi bizi lider yaptı. Ama averajın önemli olduğu durumlarda “Şu futbolcu olsaydı, şu skor olurdu” deme ihtimalimiz yüksek. Özetle bir ilişki gibi, “Sürdüğü sürece güzel” ama sürdürülebilir mi? O çok büyük ve tehlikeli bir soru işareti...