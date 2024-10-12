TFF duyurdu: Milli Takım'da 2 isim kadrodan çıkarıldı!

Türkiye Futbol Federasyonu, sakatlığı bulunan Barış Alper Yılmaz ve kart cezalısı olan Kaan Ayhan'ın kadrodan çıkarıldığını duyurdu.

TFF duyurdu: Milli Takım'da 2 isim kadrodan çıkarıldı!
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 12.10.2024 - 14:52

UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'ta 14 Ekim Pazartesi günü deplasmanda İzlanda ile karşılaşacak A Millî Takımımızın aday kadrosunda değişiklik yapıldı.

TFF'nin açıklaması:

"UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'ta 14 Ekim Pazartesi günü deplasmanda İzlanda ile karşılaşacak A Millî Takımımızın aday kadrosunda değişiklik yapıldı.

Dün akşam Samsun'da Karadağ ile oynanan maçta sağ arka adalesinde sakatlık yaşayan Barış Alper Yılmaz ile aynı müsabakada gördüğü sarı kartın ardından İzlanda karşılaşmasında cezalı duruma düşen Kaan Ayhan aday kadrodan çıkarıldı."


Etiketler: #Barış Alper Yılmaz #kaan ayhan #A Milli Takım

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