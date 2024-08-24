Porto, Deniz Gül'ü kadrosuna kattı!

Porto, Hammarby forması giyen Deniz Gül'ü kadrosuna kattığını açıkladı.

AA
Yayınlanma: 24.08.2024 - 14:40
Porto, Deniz Gül'ü kadrosuna kattı!
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Portekiz ekibi Porto, 20 yaşındaki Türk asıllı İsveçli futbolcu Deniz Gül'ü kadrosuna dahil etti.

Portekiz temsilcisinin internet sitesinden yapılan açıklamada, "Deniz Gül, Porto ile 2029 yılına kadar geçerli sözleşmeyi imzaladı" denildi.

Deniz Gül, geçen sezon İsveç ekibi Hammarby forması altında görev aldığı 22 maçta 3 gol attı.


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