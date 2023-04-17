Deniz Öncü ABD'de 6. oldu

2023 Moto3 Dünya Şampiyonası sezonunun üçüncü ayağı ABD Grand Prix'sinde milli motosikletçi Deniz Öncü, yarışı 6. sırada bitirdi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 17.04.2023 - 08:04
Deniz Öncü ABD'de 6. oldu
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Milli motosikletçi Deniz Öncü, 2023 Moto3 Dünya Şampiyonası'nın üçüncü ayağı ABD Grand Prix'sini 14. sıradan başlayıp 6. sırada tamamladı.

FIM Moto3 sınıfında genç sporcu Deniz Öncü, Red Bull KTM Ajo takımıyla sezonun üçüncü yarışında Teksas'ta piste çıktı. Milli motosikletçi, yarışı 6. sırada bitirdi.

Deniz Öncü

Angeluss MTA takımından İspanyol Ivan Ortola, Moto3 kariyerinin ilk zaferini aldı. Leopard Racing takımından İspanyol Jaume Masia ikinci, CF Moto Prüstel takımından İspanyol Xavier Artigas ise üçüncü oldu.


Deniz Öncü moto3 dünya şampiyonası ABD Grand Prix

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