Cumhuriyet Gazetesi Logo
Deniz Öncü İtalya'da 6. oldu

Deniz Öncü İtalya'da 6. oldu

22.06.2025 15:46:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
Takip Et:
Deniz Öncü İtalya'da 6. oldu

Deniz Öncü, Moto2 Dünya Şampiyonası sezonunun İtalya'da koşulan 9. yarışını 6. sırada tamamladı.

Motosiklet sürücüsü Deniz Öncü, Moto2 Dünya Şampiyonası'nın İtalya'da düzenlenen 9. ayağında 6. oldu.

Floransa kentindeki 5,2 kilometrelik Mugello Pisti'ndeki yarış, 19 tur üzerinden yapıldı.

SIRADAKİ YARIŞ HOLLANDA'DA

Red Bull KTM Ajo takımı adına yarışan Deniz, 5. cepten kalktığı ve ilk turda liderliğe yükseldiği mücadeleyi 6. sırada tamamladı.

İspanyol pilot Manuel Gonzalez (Liqui Moly Dynavolt Intact takımı), damalı bayrağı ilk sırada gördü.

Hollanda'nın ev sahipliği yapacağı sezonun 10. yarışı, 29 Haziran'da koşulacak.

İlgili Konular: #italya #Deniz Öncü #Moto2 Dünya Şampiyonası

İlgili Haberler

İtalya'da zafer Can Öncü'nün!
İtalya'da zafer Can Öncü'nün! Can Öncü, İtalya'da koşulan Dünya Supersport Şampiyonası'nın 6. ayağının ikinci ana yarışında zafere ulaştı.
İspanya'da inanılmaz son: Deniz Öncü'den tarihi zafer!
İspanya'da inanılmaz son: Deniz Öncü'den tarihi zafer! Milli motosikletçi Deniz Öncü, İspanya'da Motorland Aragon Pisti'nde Moto2 Dünya Şampiyonası'nın 8. etabında tarih yazdı. Deniz Öncü rakibini son düzlükte 0.003 saniye farkla geçerek Moto2'de kazanan ilk Türk olarak tarihe geçti.
Türk atletizminin öncü isimlerinden Osman Atakan Tekin yaşamını yitirdi
Türk atletizminin öncü isimlerinden Osman Atakan Tekin yaşamını yitirdi Türk sporuna; başta atletizm olmak üzere sporcu, antrenör, hakem, yönetici ve yayıncı olarak olarak büyük katkılar sunan Osman Atakan Tekin 80 yaşında hayatını kaybetti.