Deniz Öncü, Moto2 San Marino Grand Prix'sinde 19. oldu
Deniz Öncü, San Marino'da koşulan Moto2 Dünya Şampiyonası sezonunun 13. yarışını 19. sırada bitirdi.
Milli motosikletçi Deniz Öncü, Moto2 Dünya Şampiyonası'nın 13'üncü ayağı San Marino Grand Prix'sini 19. sırada tamamladı.
Moto2 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 13. yarışı, İtalya'nın Santa Monica-Cella'daki Misano Marco Simoncelli Pisti'ndeki yarış, 19 tur üzerinden gerçekleştirildi.
SIRADAKİ DURAK İTALYA
Yarışa 13. cepten başlayan Red Bull KTM Ajo takımı adına mücadele eden Deniz, damalı bayrağı 19. sırada geçti.
Yarışı, MT Helmets-MSI takımı sürücüsü Japon Ai Ogura birinci sırada, Fantic takımından İspanyol pilot Aron Canet ikinci sırada, Marc VDS takımından İtalyan sürücü Tony Arbolino ise üçüncü sırada tamamladı.
Moto2 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 14. ayağı 20-22 Eylül tarihlerinde İtalya'nın Emilia-Romagna bölgesinde gerçekleştirilecek.
Etiketler: #Deniz Öncü #dünya supersport şampiyonası #San Marino
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