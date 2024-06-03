Deniz Öncü, Moto2'nin İtalya etabında 13. oldu

Deniz Öncü, İtalya'da koşulan Moto2 Dünya Şampiyonası sezonunun 7. yarışını 13. bitirdi.

AA
Yayınlanma: 03.06.2024 - 00:27
Deniz Öncü, Moto2'nin İtalya etabında 13. oldu
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Milli motosikletçi Deniz Öncü, Moto2 Dünya Şampiyonası'nın İtalya'da düzenlenen 7. ayağında 13. oldu.

Moto2'de sezonun 7. yarışı, Floransa kentindeki 5,2 kilometrelik Mugello Pisti'nde 12 tur üzerinden yapıldı.

SIRADAKİ YARIŞ HOLLANDA'DA

ABD'li pilot Joe Roberts, damalı bayrağı ilk sırada gördü.

Red Bull KTM Ajo takımı adına yarışan Deniz ise 14. cepten başladığı mücadeleyi 13. sırada tamamladı.

Hollanda'nın ev sahipliği yapacağı sezonun 8. yarışı, 30 Haziran'da düzenlenecek.


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