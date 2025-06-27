Deniz Öncü piste çıkıyor

Red Bull sporcusu Deniz Öncü, Hollanda Grand Prix’sinde Red Bull KTM Ajo takımı adına piste çıkacak.

Henüz ikinci Moto2 sezonunu geçiren Deniz Öncü, her yarışta elde ettiği deneyimle birlikte istikrarını artırıyor. İspanya'da düzenlenen organizasyonun sekizinci ayağını birinci bitirerek Türkiye’ye ilk Moto2 galibiyetini getiren Deniz, Hollanda ayağında da güçlü bir performans sergilemeyi hedefliyor.





Hollanda’nın Assen kentiyle aynı adı taşıyan 4.5 kilometrelik pistte yapılacak Moto2 Dünya Şampiyonası'nın onuncu ayağında Deniz, bugün serbest antrenmanlara, 28 Haziran Cumartesi günü sıralama turlarına çıkacak. Deniz Öncü, 29 Haziran Pazar günü saat 13.15'te 22 turluk ana yarışta mücadele edecek.