Denizli Belözoğlu'na dur dedi! | Başakşehir 0-0 Altay

Spor Toto Süper Lig'de 14. hafta mücadelesinde Medipol Başakşehir, konuk ettiği Altay ile 0-0 berabere kaldı ve 5 maçlık galibiyet serisi son buldu.

cumhuriyet.com.tr
26 Kasım 2021 Cuma, 22:03
Denizli Belözoğlu'na dur dedi! | Başakşehir 0-0 Altay
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Spor Toto Süper Lig'de 14. hafta karşılaşmasında Başakşehir, Altay'ı ağırladı.

Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanan müsabaka, 0-0'lık beraberlikle sonuçlandı.

Bu sonucun ardından 5 maçlık galibiyeti serisi sona eren Başakşehir, 22 puanla 7. sırada yer aldı. Kazanamama serisi 7 maça çıkan Altay ise 17 puanla 11. sırada yer buldu.

Medipol Başakşehir, gelecek hafta Hatayspor deplasmanına gidecek. Altay ise Galatasaray'a konuk olacak.

BELÖZOĞLU'NUN İLK PUAN KAYBI

Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, takımının başında çıktığı 6. maçında ilk puan kaybını yaşadı. Belözoğlu, öncesinde oynadığı 5 maçtan da galibiyetle ayrılmıştı.


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