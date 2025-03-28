Denizlispor Başkanı Erhan Ergil açlık grevine başladı!

TFF 3. Lig ekibi Denizlispor'un başkanı Erhan Ergil, takımın yok olmasına tepki göstermek amacıyla açlık grevine başladığını açıkladı.

Denizlispor Başkanı Erhan Ergil açlık grevine başladı!
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AA
Yayınlanma: 28.03.2025 - 16:59

TFF 3. Lig 4. Grup'ta yer alan Denizlispor'un başkanı Erhan Ergil, kent meydanında açlık grevine başladı.

Kent merkezindeki 15 Temmuz Şehitleri Delikliçınar Meydanı'na gelen Ergil, gazetecilere, süresiz açlık grevine başladığını belirtti.

"SÜRESİ BELİRSİZ AÇLIK ORUCU"

Takımın yok olmasına tepki göstermek amacıyla bu kararı aldığını ifade eden Ergil, "Sahurumu yaptım, süresi belirsiz açlık orucuna başlıyorum. Madem ki Denizlispor yok oluyor. Artık benim için taziye yeri şehir merkezidir. Tek başımayım. Kimseyle planlamadım. Kimseyi davet etmem. Ama gelen olursa siyaset karıştırmamasını rica ederim" dedi.

Ergil, tepkisinin takıma sahip çıkmayan herkese olduğunu kaydetti.


Etiketler: #Erhan Ergil #denizlispor #açlık grevi

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