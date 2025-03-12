Denizlispor'da kriz tatlıya bağlandı!

TFF 3. Lig ekibi Denizlispor'da kaptan Gökhan Süzen ile tartışma yaşayan Başkan Erhan Ergil istifa kararı almıştı. İki ismin bir sosyal medya yayınında buluşup anlaşmaya vardığı kaydedildi.

Denizlispor'da kriz tatlıya bağlandı!
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DHA
Yayınlanma: 12.03.2025 - 16:55

TFF 3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta son haftalardaki performansıyla amatöre düşme hattından sıyrılan Denizlispor'da Başkan Erhan Ergil ve takım kaptanı Gökhan Süzen arasındaki kriz de tatlıya bağlandı.

BAŞKAN İSTİFA ETMİŞTİ

Son Kırıkkale FK maçı öncesi paralarını alamayan genç oyuncuların protesto resti çektiği kulüpte takım adına yönetimi de hedef alan sert bir açıklama yapan Gökhan Süzen'e sosyal medyada yanıt veren Başkan Ergil, "Maçı kazanırsak başkan Gökhan Süzen'dir ama kaybedersek bundan sonra benim takımımda yeri yok" açıklaması yapıp, takımın Gökhan'ın 1 gol, 1 asistiyle 4-1 galip gelmesinin ardından istifa etmişti.

İKİLİ BUZLARI ERİTTİ

Ergil, yönetimin ve taraftarın talebiyle istifasını geri çekerken, ikili bir sosyal medya yayınında buluşup aradaki buzları da eritti.

Tarihi borç yüküyle uçurumun kenarında olup kurtuluş savaşı veren Denizlispor, ligde bu hafta Zonguldakspor deplasmanına çıkacak.


Etiketler: #Gökhan Süzen #Erhan Ergil #denizlispor

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