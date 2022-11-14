Denizlispor kupada cezalı oyuncu oynattığı için PFDK’ye sevk edildi

Denizlispor'un Türkiye Kupası'nda Şanlıurfaspor karşısında kırmızı kart cezalısı oyuncuyu oynattığı ortaya çıktı. Kulüp Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edildi.

cumhuriyet.com.tr
14 Kasım 2022 Pazartesi, 12:04
Denizlispor kupada cezalı oyuncu oynattığı için PFDK’ye sevk edildi
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Spor Toto 1'inci Lig ekiplerinden Altaş Denizlispor, Ziraat Türkiye Kupası'nda cezalı oyuncu oynattığı için Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edildi.

Yeşil-siyahlılar, kupada evinde 5-0 kaybettiği Şanlıurfaspor maçında cezalı Emre Furtana'yı oynatması nedeniyle PFDK'den ceza alacak.

U19 Elit B Ligi'nde gördüğü kırmızı kart nedeniyle 3 maç men cezası alan 18 yaşındaki Emre, cezası dolmadan kupada 73'üncü dakikada oyuna girdi. Yönetici Hikmet Olgun da "Cezaya uyulmamasına iştiraki" nedeniyle PFDK'ya sevk edildi. Yönetimin büyük hatayla ilgili U19 Teknik Sorumlusu Gökhan Kaynak'tan savunma istediği öğrenildi.


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