Spor camiasından 10 Kasım mesajları
Spor camiası, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ölümünün 84'üncü yılında anma mesajları yayımladı.
İşte Ulu Önderimiz için yapılan paylaşımlar...
ADANA DEMİRSPOR
"Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu ulu önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü saygı, minnet ve özlemle anıyoruz."
ALANYASPOR
"Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü vefatının 84. yılında rahmet, minnet ve şükranla anıyoruz."
ANADOLU EFES
"Bizi aydınlığa kavuşturduğun için minnettarız... Sonsuza kadar... "
ANKARAGÜCÜ
"Cumhuriyetimizin kurucusu, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü, aramızdan ayrılışının 84. yıl dönümünde sevgi, saygı ve özlemle anıyoruz!"
ANTALYASPOR
"57 yıllık yaşam, 11 savaş, 24 madalya, 7 nişan, 13 kitap, 1 ülke ve milyonlarca özgür insan! Bir liderden fazlası Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e saygı ve minnetle..."
İSTANBUL BAŞAKŞEHİR
"Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü saygı, özlem ve minnetle anıyoruz..."
ECZACIBAŞI SPOR KULÜBÜ
"Atatürk'ün Kızları olarak, Cumhuriyetimizin kurucusu, ulu önderimiz Mustafa Kemal Atatürk anısına yaşam alanlarımızı yeşillendiriyor, ölümsüz fikirleri ve hedeflerinin ışığında yolumuzu aydınlatıyoruz.
Sevgi, saygı ve bitmeyen bir özlemle anıyoruz..."
FENERBAHÇE
"Senden ayrı geçen 84. yılda eşsiz sevginle yaşıyoruz, sonsuz özlemle anıyoruz...
Senden aldık!
İnadı... Azmi.. Cesareti.
Nezaketi... senden aldık.
Maviyi... Çınarı... selviyi...
Toprağı sevmeyi...
Toprağı vatan yapanları sevmeyi senden aldık.
Öyle güzel severdin ki çocukları,
"Çocuk" diye seslenirdin sevdiklerine.
Çocuk olabilmenin değerini senden aldık.
Genç olduk,
"Birinci vazifemizi" senden aldık.
En zor zamanda bile dünyaya meydan okuma cüretini senden aldık.
Bilimin hakikatini...
Sanatın değerini...
Sporun, sporcunun kıymetini...
En güzel eserin, eğitilmiş nesiller olduğu nasihatini senden aldık.
Bugün,
Eşitliğin yanında
Milyonlarla omuz omuza
Haksızlığın karşısında
Sözlerimizin arkasında
Umutla, dimdik durabiliyorsak eğer...
"Biz bu duruşu... senden aldık"
GALATASARAY
"Adımlarımız ağır, yokluğun ağır. Sokak sokak izindeyiz, yıl 1938.
Aziz hatırasının yılmaz bekçileri olarak Cumhuriyetimizin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk’ü ebediyete intikalinin 84’üncü yılında rahmetle, minnetle, özlemle anıyoruz."
GAZİANTEP FK
"Cumhuriyetimizin kurucusu, bağımsızlığımızın öncüsü, Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü saygı, sevgi ve minnetle anıyoruz."
GİRESUNSPOR
"Saygı, sevgi ve özlemle... #10Kasım"
HATAYSPOR
"'Beni görmek demek, mutlaka yüzümü görmek demek değildir. Benim fikirlerimi, benim duygularımı anlıyorsanız ve hissediyorsanız, bu kafidir.' Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü rahmet, minnet ve saygıyla anıyoruz."
İSTANBULSPOR
"Cumhuriyetimizin Kurucusu Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, aramızdan ayrılışının 84. yıl dönümünde saygıyla, minnetle ve özlemle anıyoruz."
FATİH KARAGÜMRÜK
"Aramızdan ayrılışının 84. yılında Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü saygı ve özlemle anıyoruz."
KASIMPAŞA
"Ölümünün 84. yılında, Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ü sevgi, saygı ve özlemle anıyoruz."
KAYSERİSPOR
"Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü saygı, sevgi ve özlemle anıyoruz."
KONYASPOR
"Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü sevgi ve saygı ile anıyoruz."
SİVASSPOR
"Millî mücadelemizin başkomutanı, Cumhuriyetimizin kurucusu, geleceğimize yön veren büyük lider Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü vefatının 84'üncü yılında sevgi, saygı, özlem ve rahmetle anıyoruz."
TRABZONSPOR
"Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü vefatının 84. yılında saygı, sevgi ve özlemle anıyoruz."
ÜMRANİYESPOR
"'Fikirler ölmez, izin silinmez.' Aramızdan ayrılışının 84. yıl dönümünde Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü saygı, sevgi ve özlemle anıyoruz."
VAKIFBANK SPOR KULÜBÜ
"Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü saygı ve özlemle anıyoruz."
BEŞİKTAŞ
"Bize bıraktığın bayrağımıza, ilkelerine ve bu toprağın değerlerine her zaman sahip çıkmaya devam edeceğiz.
Sadece bugün değil; saygı ve özlemle her gün anıyoruz!
#SonsuzaDek İzindeyiz Atam!"
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