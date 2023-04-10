Denizlispor'da Bülent Ertuğrul dönemi
Spor Toto 1'inci Lig'de son olarak Tuzlaspor'a deplasmanda 3-0 yenilip teknik direktör Kemal Kılıç'la yollarını ayıran Altaş Denizlispor, Bülent Ertuğrul'u takımın başına getirdi.
Spor Toto 1. Lig ekibi Altaş Denizlispor, 2 hafta önce anlaştığı teknik direktör Kemal Kılıç ile yolları ayırarak Bülent Ertuğrul ile anlaşma sağladı.
Kulüpten yapılan açıklamada, teknik direktör Kılıç ile karşılıklı anlaşarak yolların ayrıldığı kaydedildi.
Açıklamada, teknik direktörlük görevi için Bülent Ertuğrul ile 1,5 yıllık anlaşma sağlandığı belirtildi.
Denizlispor, Kemal Kılıç yönetiminde Altınordu, Göztepe ve son olarak ligin 31. haftasında Tuzlaspor'a mağlup olmuştu.
Söz konusu müsabakalarda rakip fileleri sadece 2 kez havalandırabilen Denizlispor, kalesinde 10 gol görmüştü.
Resmi İlanlar
En Çok Okunan Haberler
-
- SS’deki mağdur çocuk konuştu
- Uğur Dündar'dan CHP'ye liste tepkisi!
- Barış Atay, Can Atalay için Hatay’dan feragat etti
- 5. sıradan aday gösterildi: İYİ Parti'den istifa etti
- Merkez Bankası çarşıdan dolar topluyor
- AKP'ye yanaşmasının formülü
- Vekillerin yarısı değişti
- Sadullah Ergin'den tepkiler sonrası ilk açıklama
- İYİ Parti’de kabuk değişti
- AKP'den HÜDAPAR çıkışı