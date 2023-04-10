Giresunspor'dan Lale Orta'ya istifa çağrısı
Giresunspor Başkanvekili Ferhat Kandemir, sosyal medya hesabından Beşiktaş maçındaki pozisyonları paylaşarak Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanı Lale Orta'nın istifasını istedi.
Süper Lig ekiplerinden Giresunspor, Merkez Hakem Kurulu Başkanı Lale Orta'ya istifa çağrısı yaptı.
Karadeniz ekibinin başkanvekili Ferhat Karademir, sosyal medya hesabından Beşiktaş ile oynadıkları maçta Vincent Aboubakar ve Görkem Sağlam arasındaki pozisyonu paylaştı.
Karademir, paylaşımda ise şu ifadeleri kullandı:
"Aboubakar'ın oyuncumuza 1 değil arka arkaya 2 teması hakem hatası olarak geçiştirilecek bir olay değildir. Hiç kimse Giresunspor'u sahipsiz zannetmesin. İstifa bekliyoruz Lale Orta."
NE OLMUŞTU?
Beşiktaş ile Giresunspor maçında siyah-beyazlıların bulduğu ikinci gol öncesinde Vincent Aboubakar ile Görkem Sağlam arasında yaşanan pozisyon büyük tartışmalara neden olmuştu.
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