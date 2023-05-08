Denizlispor’da yemek ve su krizi... Futbolcular isyan etti!

Yayınlanma: 08.05.2023 - 12:14

Güncelleme: 08.05.2023 - 12:39

TFF 1. Lig’de haftalar önce küme düşen ve sezonun tamamlanmasını bekleyen Denizlispor’da her gün yeni bir kriz patlak vermeye devam ediyor. MHP’den Denizli milletvekili aday adayı olan başkan Mehmet Uz yönetiminin altyapıdan gençlerle ligi tamamlama kararını alınmasının ardından futbolculara soğuk suyla duş almayı reva gördüğü ve maçlardan sonra futbolculara yemek dahi verilmediği iddia edildi.

EgeSaati’nin haberine göre; futbolcuların ve personelin maaşlarını da sezon başından beri ödemeyen yönetimin, futbolculara Bodrumspor, Altay deplasmanları ve içerideki Samsunspor maçlarının ardından yemek verilmedi. İdmanlardan sonra tesiste sıcak suyun olmamasından dolayı soğuk suyla duş alan futbolcuların, bu muameleden rahatsız oldukları ancak kulüpte şikayetlerini ulaştırabilecekleri bir yetkili bulamadıkları öne sürüldü.

Mehmet Uz

BAŞKAN UZ SESSİZ!

Denizlispor’da her gün yeni bir kriz patlak verirken Başkan Mehmet Uz‘un önceki aylarda siyaset peşinde koşması Denizli kamuoyunda tepkilere neden olmuştu. Denizli’de MHP’den Milletvekili Aday Adayı olan ancak aday gösterilmeyen Başkan Mehmet Uz, aday gösterilmemesinin ardından gözden uzak bir hayat yaşamaya başlamıştı.

Ortaya atılan iddialar hakkında şu ana kadar bir açıklama yapmayan Mehmet Uz‘un ne zamana kadar sessiz kalacağı ise merak konusu oldu.