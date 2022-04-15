Denizlispor'dan ateş hattında kritik galibiyet! Keçiörengücü 0-1 Denizlispor
Spor Toto 1.Lig'in 32. haftanın perdesi Ankara'da açıldı. Alt sıraları yakından ilgilendiren Keçiörengücü - Altaş Denizlispor maçında deplasman ekibi tek golle kazanmayı başardı.
Spor Toto 1. Lig'in 32. haftasında Altaş Denizlispor ile Ankara Keçiörengücü karşılaştı. Keçiören Aktepe Stadı'nda oynanan karşılaşmayı Denizlispor 1-0 kazandı.
Yeşil-siyahlılara galibiyeti getiren golü 50. dakikada İlhan Depe kaydetti.
Bu sonuçla puanını 36'ya yükselten Altaş Denizlispor, maç fazlasıyla düşme hattından çıktı ve 13. sıraya yükseldi.
38 puanda kalan Ankara Keçiörengücü ise yine maç fazlasıyla 11. basamakta kaldı.
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