Dennis Schröder'den Ergin Ataman'a şok sözler!

Almanya, A Milli Erkek Basketbol Takımı'nı mağlup ederek EuroBasket'te şampiyonluğa ulaştı.

A Milli Takım'ın başantrenörü Ergin Ataman ise turnuvanın en iyi koçu seçildi. Almanya forması giyen Dennis Schröder, Ataman'ın bu başarısının ardından skandal sözler kullandı.

Galibiyetin ardından bir Twitch yayını katılan Schröder, "Ataman, defol git buradan! En İyi Koç? K*çım!" ifadelerini kullandı.

Bild'in haberine göre; Schröder bununla da yetinmedi. Ataman'ın maç öncesi basın toplantısında Türkiye'nin Almanya'dan daha iyi durumda olduğunu yönündeki görüşlerine saygısız bir mimikle cevap verdi.

Ergin Ataman, dev maç öncesi "Finalde olursam kazanırım" demişti. Bu sözler için Schröder yorum yapmaktan kaçındı.