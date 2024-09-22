Depay'ın Corinthians'taki ilk maçında rekor kırıldı!
Corinthians'a imza atarak sürpriz bir transfer yapan Hollandalı yıldız futbolcu Memphis Depay, yeni takımında ilk maçına çıktı. Corinthians'ın, Atletico Goianiense 3-0 yendiği müsabakada seyirci rekoru da kırıldı.
Brezilya Serie A'nın 27. haftasında Corinthians, Atletico Goianiense'yi konuk etti. Corinthians'ın flaş transferi Memphis Depay'ın ilk kez yeni takımının formasını giydiği maçı ev sahibi ekip 3-0 kazandı.
DEPAY 67'DE OYUNA GİRDİ
Neo Quimica Arena'da oynanan maçta Corinthians'a galibiyeti getiren golü 45+5 ve 55. dakikalarda Angel Romero ile 83. dakikada Rodrigo Garro attı.
Karşılaşmaya yedek başlayan Depay, 67. dakikada Yuri da Silva'nın yerine oyuna dahil oldu.
SEYİRCİ REKORU
Bu arada Hollandalı yıldızın ilk kez Corinthians forması giydiği maçta seyirci rekoru da kırıldı. 46 bin 1 kişinin izlediği karşılaşma, 2024 yılında Neo Quimica Arena'da Corinthians'ın en fazla seyirci topladığı maç oldu.
Etiketler: #Memphis Depay #corinthians #Atletico Goianiense
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