Depremde hayatını kaybeden Hataysporlu Atsu, Gana'da 17 Mart'ta toprağa verilecek

6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezde meydana gelen ve 11 ilde hissedilen depremde hayatını kaybeden Hataysporlu Christian Atsu, 17 Mart'ta Gana'da defnedilecek.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 13 Mart 2023 - 15:25
Depremde hayatını kaybeden Hataysporlu Atsu, Gana'da 17 Mart'ta toprağa verilecek
Abone Ol google-news

Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybeden Atakaş Hataysporlu Ganalı futbolcu Christian Atsu'nun, ülkesinde 17 Mart'ta defnedileceği bildirildi.

Atsu'nun aile sözcüsü Robert Ann, yaptığı açıklamada, ailenin Atsu'nun cenaze töreni ve defin için 17 Mart tarihini belirlediğini belirtti.

Futbolcunun devlet töreniyle defnedileceğini kaydeden Ann, cenaze törenine kadar Atsu'nun evinde yas tutulmaya devam edileceğini söyledi.

Atsu, 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerde Hatay'ın Antakya ilçesinde yıkılan rezidansın enkazı altında kalarak yaşamını yitirmişti, cenazesi ise 19 Şubat'ta Türk Hava Yollarının (THY) uçağıyla ülkesi Gana'ya gönderilmişti.


Atakaş Hatayspor Christian Atsu Gana Kahramanmaraş depremi

İlgili Haberler

Trabzonspor'da Uğurcan Çakır'dan Abdullah Avcı ve Ahmet Ağaoğlu'na mesaj

Trabzonspor'da Uğurcan Çakır'dan Abdullah Avcı ve Ahmet Ağaoğlu'na mesaj
Spor yazarları Başakşehir - Beşiktaş mücadelesini değerlendirdi

Spor yazarları Başakşehir - Beşiktaş mücadelesini değerlendirdi
Trabzonspor sahasında topladığı puanlarla güldü

Trabzonspor sahasında topladığı puanlarla güldü

En Çok Okunan Haberler