Spor yazarları Başakşehir - Beşiktaş mücadelesini değerlendirdi

Yayınlanma: 13 Mart 2023 - 10:36

Güncelleme: 13 Mart 2023 - 10:47

Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Medipol Başakşehir'i 2-0 yendi. Spor yazarları mücadelenin ardından değerlendirmelerde bulundu.

İşte o değerlendirmeler...

Uğur Meleke - Hürriyet:

"SEZONUN EN KRİTİK 3 PUANI"

"Tabii ki 19 takımla başlayan bir ligde sadece ilk üç sıranın Avrupa bileti anlamına gelmesi biraz absürt. Normalde takım sayımızı azaltmamız gerekirken, tam aksine lig çeşitli sebeplerle kalabalıklaştı. Bu sene Avrupa’ya sadece ligin ilk üçü ve kupa galibi gidecekler. Dolayısıyla şu anda sadece tek cephede Avrupa Konferans Ligi bileti mücadelesi veren Beşiktaş için ligin belki de en kritik haftası buydu. Beşiktaş’ın bu kritik haftasında rüzgâr da biraz siyah-beyazlıların lehineydi: Güneş, 4 yeni transferiyle iyi oyun ortaya koydukları Ankaragücü 11’ini aynen Başakşehir karşısına çıkardı. Yavaş yavaş telepati geliştiren bir takımdan söz edebiliriz pekala."

Bilal Meşe - Milliyet:

"TABELAYA BAKALIM"

"Kuşkusuz Kartal’ın en büyük özelliği pas trafiği, rakibin başını döndürüyor alimallah! Ne var ki dünkü maçta Kartal, sürekli top kayıpları yaşadı, bu da rakibin direnişini bir tık yukarı çıkardı. Buna karşın Aboubakar’la öne geçerken, rakibine ciddi bir pozisyon verdi, o da Figueiredo ile... Buna da kaleci Mert izin vermedi, topu kornere tokatladı. Aboubakar’ın forvette etkili olduğunu bilmeyen yok. Yeter ki onun koşu yoluna topu atın, gerisini ona bırakın. 15’de Salih sağdan hareketlenen Aboubakar’ı topla buluşturdu, bir savunmacıyı geçti, çaprazdan Volkan’ın uzanamayacağı köşeye topu gönderdi.Gelelim 35’de takımını eksik bırakan Januzaj’ın pozisyonuna... Rakibine kontrolsüz ve tehlikeli girdi, orta hakem Mete Kalkavan sanırım kaymasına yanıldı, oyunu devam ettirdi. İyi ki VAR, var. Serkan Tokat, Kalkavan’ı pozisyonu izlemesi için uyardı, sonunda kırmızı ışığa yakalandı konuk takım oyuncusu!"

Nihat Kahveci:

"Şampiyonluk yarışından kopan Beşiktaş, Ankaragücü maçıyla start verdi. Şampiyon olamasa da yarış devam eder. Avrupa'ya gitmek için 2. olman üst sıralarda bitirmen gerekir. Ankaragücü maçında özellikle 45 dakika en iyi futbolu oynadı. Bugün oyun olarak istediğini sahaya yansıtamadı ama skoru almayı bildi. 90. dakikada 3 tane net pozisyon buldu. 3,4-0'ı bulabilirdi. Aboubakar'ın 3. Beşiktaş dönemi oldu. İlk geldiğinde hafif kilou gibiydi. Bir maçta koşamıyor, patlayamıyor görüntüsünden bambaşka bir şeye büründü. Top kontrolü, patlaması, tekniği, koordinasyonu ve bitiriciliği... Muhteşem bir gol attı. Cenk gol atma işini Aboubakar'a devretti.