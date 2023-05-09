TFF'den depremzedeler için gösteri maçı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) depremzedeler için 10 Mayıs Çarşamba günü gösteri maçı düzenleneceğini açıkladı. Bu özel maç gelecek sezon Hatayspor’un maçlarını oynayacağı Mersin Stadyumu’nda oynanacak.

İHA
Yayınlanma: 09.05.2023 - 10:10
TFF'den depremzedeler için gösteri maçı
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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) 6 Şubat'ta Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremlerden etkilenen yurttaşlara yardım amacıyla özel bir futbol maçı düzenleneceğini açıkladı.

Futbolcular, sanatçılar ve depremzede çocuklarının katılacağı bu karşılaşma 10 Mayıs Çarşamba günü saat 17.00'de Mersin Stadyumu'nda oynanacak.

TFF'nin resmi internet sitesinde şu açıklamalara yer verildi:

"Deprem nedeniyle ligden çekilmek zorunda kalan kulüplerimizden Hatayspor’un gelecek sezon hem takım olarak çalışmalarını sürdüreceği Mersin Erdemli Tesisleri hem de karşılaşmalarını oynayacağı Mersin Stadyumu’nun yer aldığı Mersin ilimizde yaşayan 110 bin depremzede vatandaşımızla buluşacağımız, tüm vatandaşlarımızın tribünlerden ücretsiz olarak izleyebileceği “TFF Omuz Omuza Gösteri Maçı”, 10 Mayıs 2023 Çarşamba günü saat 17.00’de başlayacak olup futbolcular, sanatçılar ve depremzede çocukların katılımı ile gerçekleşecektir."


TFF kahramanmaraş Omuz omuza

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