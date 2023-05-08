Beşiktaş'ta transfer planı TFF'ye bağlı!

Yayınlanma: 08.05.2023 - 16:10

Güncelleme: 08.05.2023 - 16:10

Beşiktaş'ta yeni sezon çalışmaları sürüyor. Siyah-beyazlılar, en az 5 futbolcuyu renklerine bağlamayı amaçlıyor.

TRT Spor'un haberine göre; hem yerli hem de yabancı isimlerden oluşan geniş bir transfer listesi hazırlayan yönetim, yabancı kuralı netleştikten sonra harekete geçecek

SOL KANAT, FORVET, 6 VE 8 NUMARA

Siyah-beyazlıların savunmanın dışında sol kanat ve forvet ile orta alana 6 ve 8 numara takviyesi yapacağı belirtildi.

Haberde Beşiktaş'ın transfer politikasının takımda yaşanacak ayrılıklara göre netleşeceği ifade edildi.