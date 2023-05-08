Beşiktaş'ta transfer planı TFF'ye bağlı!
Süper Lig ekibi Beşiktaş'ta gelecek sezonun kadrosunu kurmak üzere transfer planını Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) açıklayacağı yabancı kuralına göre oluşturulacağı ileri sürüldü.
Beşiktaş'ta yeni sezon çalışmaları sürüyor. Siyah-beyazlılar, en az 5 futbolcuyu renklerine bağlamayı amaçlıyor.
TRT Spor'un haberine göre; hem yerli hem de yabancı isimlerden oluşan geniş bir transfer listesi hazırlayan yönetim, yabancı kuralı netleştikten sonra harekete geçecek
SOL KANAT, FORVET, 6 VE 8 NUMARA
Siyah-beyazlıların savunmanın dışında sol kanat ve forvet ile orta alana 6 ve 8 numara takviyesi yapacağı belirtildi.
Haberde Beşiktaş'ın transfer politikasının takımda yaşanacak ayrılıklara göre netleşeceği ifade edildi.
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