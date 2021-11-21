Derbi bitti, Berke Özer gözyaşlarına hakim olamadı
Fenerbahçe'nin genç kalecisi Berke Özer, 2-1 kazandıkları Galatasaray derbisi sonrası gözyaşlarını tutamadı.
Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında Fenerbahçe, derbide Galatasaray'ı 90+4. dakikada bulduğu golle 2-1 mağlup ederek kritik bir galibiyet elde etti.
Altay Bayındır'ın sakatlığı sonrası formayı kapan genç kaleci Berke Özer, Galatasaray derbisine ilk 11'de başladı.
Başarılı kurtarışlara imza atarak Galatasaray'a geçit vermeyen genç eldiven, mücadele sonrası mutluluk gözyaşları döktü.
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