Fatih Terim, Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde itirazları sonucunda kırmızı kart gördü
Galatasaray teknik direktör Fatih Terim, Fenerbahçe derbisinin son dakikalarında kırmızı kart gördü.
Süper Lig 'in 13. haftasında Galatasaray , derbide Fenerbahçe 'yi konuk ediyor. İlk yarı 1-1 sona ererken mücadelenin son anlarında maçın hakemi Halil Umut Meler ile Fatih Terim arasında sözlü bir atışma gerçekleşti.
Halil Umut Meler, devrenin sonlarına doğru yaşanan bir pozisyonda top taça doğru çıkarken çizgide müdahalede bulunan Fatih Terim'e sarı kart göstermişti.
90+6.dakikada ise Fenerbahçe'nin attığı ikinci golün ardından Halil Umut Meler'e sert itirazlarda bulunan Terim, ikinci sarı kartı gördü ve kırmızı kartla tribüne gönderildi.
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