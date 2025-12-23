Derbi galibiyeti sonrası Beşiktaş'tan dikkat çeken paylaşımlar!

Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası C Grubu ilk maçında deplasmanda karşılaştığı Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup ederek derbiden galibiyetle ayrıldı.

Siyah-beyazlılar, Kadıköy'de alınan kritik galibiyetin ardından sosyal medyada üst üste paylaşımlarla dikkat çekti. Beşiktaş'ın ilk paylaşımında, "Az bekleteceğiz" ifadesine yer verildi.

Bu paylaşımın kısa süre sonrasında ise siyah-beyazlı kulüp, "Karşıda bir işimiz vardı" mesajını yayımladı.

Beşiktaş, bu iki paylaşımın ardından derbi galibiyetine ait bir video daha yayımladı.

Beşiktaş'ın bu paylaşımları, taraftarlar arasında kısa sürede büyük etkileşim aldı.