Derbi galibiyetinin ardından... Galatasaray'dan art arda paylaşımlar!

Galatasaray'dan Süper Lig'de Fenerbahçe ile oynadıkları derbide, ezeli rakiplerine gönderme geldi.
Fenerbahçeli taraftarlar, Galatasaray'ın ikinci golünden kısa bir süre sonra deplasman tribününde meşale yaktı.
Sarı-kırmızılı kulübün İngilizce Twitter hesabından o görüntüler paylaşılarak, "Fenerbahçe taraftarları boşa giden bir başka sezonu kutluyor" ifadeleri kullandı.
GALATASARAY'DAN ART ARDA PAYLAŞIMLAR
Ayrıca Galatasaray'ın sosyal medya hesabından maç sırasında "Oley! Oley" mesajı, maç sonu ise "Coğrafyanın tek büyüğü lider Galatasaray" paylaşımları yapıldı.
Statta Mustafa Sandal'ın şarkısı çalınarak, "Fener ağlama" tezahüratları yapıldı. Ayrıca stat ekranına ağlayan kuşlar görseli yansıtıldı.
Ayrıca Galatasaray'ın derbi galibiyeti sonrası statta Emrah'ın 'Boynu Bükükler' şarkısı çaldı.
Fenerbahçe fans are celebrating another wasted season 🎆 🥳#GSFB pic.twitter.com/toTckZ8Zhs— Galatasaray EN (@Galatasaray) April 26, 2026
COĞRAFYANIN TEK BÜYÜĞÜ LİDER GALATASARAY! 🤫— Galatasaray SK (@GalatasaraySK) April 26, 2026
Maç sonucu: Galatasaray 3-0 Fenerbahçe 👏#GSvFB pic.twitter.com/bmwftImYFM
Uykusuz her gece. 🥱 pic.twitter.com/fRvDojOGS8— Galatasaray SK (@GalatasaraySK) April 26, 2026
