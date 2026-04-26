Derbi galibiyetinin ardından... Galatasaray'dan art arda paylaşımlar!

26.04.2026 22:32:00
Cumhuriyet Spor
Galatasaray, Süper Lig'in 31. haftasında kendi sahasında ağırladığı Fenerbahçe'yi 3-0 mağlup etti. Sarı-kırmızılı kulüp derbi galibiyetinin ardından sosyal medya hesaplarından dikkat çeken paylaşımlar yaptı.

Galatasaray'dan Süper Lig'de Fenerbahçe ile oynadıkları derbide, ezeli rakiplerine gönderme geldi.

Fenerbahçeli taraftarlar, Galatasaray'ın ikinci golünden kısa bir süre sonra deplasman tribününde meşale yaktı.

Sarı-kırmızılı kulübün İngilizce Twitter hesabından o görüntüler paylaşılarak, "Fenerbahçe taraftarları boşa giden bir başka sezonu kutluyor" ifadeleri kullandı.

GALATASARAY'DAN ART ARDA PAYLAŞIMLAR

Ayrıca Galatasaray'ın sosyal medya hesabından maç sırasında "Oley! Oley" mesajı, maç sonu ise "Coğrafyanın tek büyüğü lider Galatasaray" paylaşımları yapıldı.

Statta Mustafa Sandal'ın şarkısı çalınarak, "Fener ağlama" tezahüratları yapıldı. Ayrıca stat ekranına ağlayan kuşlar görseli yansıtıldı.

Ayrıca Galatasaray'ın derbi galibiyeti sonrası statta Emrah'ın 'Boynu Bükükler' şarkısı çaldı.

