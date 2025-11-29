Derbi haftası hata yapmadı: Trabzonspor, sahasında Konyaspor'u 3 golle geçti!

Trendyol Süper Lig'in 14. hafta maçında Trabzonspor, Konyaspor'u ağırladı.

Papara Park'ta oynanan mücadeleyi bordo mavililer, 3-1'lik skorla kazandı.

Trabzonspor'a galibiyeti getiren golleri 43. dakikada penaltı ve 50. dakikada Paul Onuachu ve 56. dakikada Ernest Muçi kaydetti.

Konyaspor'un tek golü ise dakika 17. dakikada Okay Yokuşlu'nun kendi kalesine attığı gol ile geldi.

Fatih Tekke yönetimindeki Trabzonspor, Süper Lig'de yenilmezlik serisini 9 maça çıkardı. Çağdaş Atan yönetimindeki Konyaspor'un ise ligde galibiyet hasreti 4 maça çıktı.

Trabzonspor'un Nijeryalı golcüsü Paul Onuachu, bu sezon Süper Lig'de 11 gole ulaştı.

PAUL ONUACHU, EDIN VISCA'YI UNUTMADI

Paul Onuachu, ilk yarıda penaltıdan kaydettiği golün ardından RAMS Başakşehir maçında sakatlanan Edin Visca'yı unutmadı.

Bu sonucun ardından Trabzonspor, puanını 31'e yükseltti. Konyaspor, 15 puanda kaldı.

Süper Lig'in bir sonraki haftasında Trabzonspor, Göztepe deplasmanına gidecek. Konyaspor, Çaykur Rizespor'u ağırlayacak.

Karşılaşmadan dakikalar | Trabzonspor 3-1 Konyaspor

90' Trabzonspor'da Zubkov kenara gelirken Cihan Çanak oyunda.

89' Sağ kanattan Andzouana'nın çevirdiği topu Kaan Akyazı kafayla ağları gönderdi. Ancak yardımcı hakem, topun dışardan geldiğini söyleyerek aut kararı verdi.

88' Konyaspor'da Melih İbrahimoğlu ve Bjorlo kenara gelirken Kaan Akyazı ve İsmaiş Esat Buğa oyunda.

86' Trabzonspor'da Muci ve Mustafa kenara gelirken Ozan Tufan ve Rayyan Baniya oyuna girdi.

85' TOP DİREKTEN DIŞARI GİTTİ! Sol kanattan Pedrinho'nun ortasında Melih Bostan ayağının ucuyla vurdu. Top direkten doşarı çıktı.

84' KONYASPOR TEHLİKELİ GELDİ! Jo Jinn-Ho ceza yayından vurdu Onana sektirdi Muleka vuracaktı ancak son anda savunma araya girdi. Boşta kalan topa Melih Bostan vurdu. Top savunmadan sekip kornere gitti.

82' Konyaspor'da Umut Nayir kenara gelirken Melih Bostan oyunda.

80' Trabzonspor'da savunma arkasına sarkan Sikan müsait pozisyonda topu Onuachu'ta atmak istedi. Ancak savunma son anda araya girdi.

77' Konyaspor'da Guilherme ve Trabzonspor'da Oulai yaşanan gerginlik sonucu sarı kart gördü.

76' Trabzonspor'da Oulai ceza sahası dışında şık bir çalım attı. Ardından sert bir şut çekti top üstten auta gitti.

75' Muci'nin içeri çevirdiği topu arka direkte Zubkov müsait pozisyonda auta gönderdi.

73' Trabzonspor'da Olaigbe ve Bouchouari kenara gelirken Sikan ve Arif Boşluk oyunda.

69' Konyaspor'da Jo Jin-Ho sol çaprazdan şık çalımla içeri girdi karşı karşıya pozisyonda şutunu çekti. Onana topu çıkardı.

64' Konyaspor'da Melih kaleyi karşıdan gören noktadan sert vurdu. Top üstten auta gitti.

60' ÜST ÜSTE POZİSYONLAR! Önce Pina sağ çaprazdan içeri girdi vuruşunu kaleci çıkardı, dönen topa Onuachu kafa vurdu savunma çizgiden çıkardı. Sonrasında Zubkov şutunu çekti top üstten auta gitti.

56' GOL | Ernest Muci serbest vuruşta topun başına geçti. Sol çaprazdan çok dar açıdan topu uzak köşeye vurdu. Direğe çarpan top ağlarla buluştu.

55' Sol kanatta savunmadan sıyrılan Olaigbe, Muleka tarafından düşürüldü. Hakem faul kararı verdi ve sarı kartına başvurdu.

54' Trabzonspor ikinci yarıda tempoyu arttırdı. Sağ kanatta Pina'nın içeri çevirdiği topu sırtı dönük kontrol eden Olaigbe kaleye yüzünü döndü ancak topu ıskaladı.

50' GOL | Sol çaprazda Olaigbe ve Mustafa verkaçla topu ceza sahasına taşıdı. İçeri çevrilen topta vücut çalımı ile savunmadan nefis sıyrılan Onuachu yerde sağ köşeye sert vurdu ve takımını öne geçirdi.

47' Konyaspor'da Muleka, Okay Yokuşlu'dan sıyrıldıktan sonra Onana ile karşı karşıya kaldı. Ceza yayından yaptığı yerden vuruşta top direği sıyırdı.

43' GOL | Trabzonspor'da kazanılan penaltıda topun başına Onuachu geldi. Nijeryalı forvet, kaleci ile topu farklı köşelere yolladı ve skora denge getirdi.

42' Hakem Alper Akarsu pozisyonu izledi ve penaltı kararını verdi.

41' Hakem VAR ile iletişim halinde, pozisyonu izleme kararı verdi.

40' Trabzonsporlu futbolcular penaltı bekliyorlar. Hakem Alper Akarsu'ya yoğun itirazlar var.

39' Sol kanattan Olaigbe'nin açtığı ortaya bomboş pozisyondaki Onuachu yetişemedi.

35' Orta alanda kafa topu mücadelesinde Umut Nayir'i iten Okay için hakem faul düdüğünü çaldı.

34' Muleka devam edebilecek. Oyun kaldığı yerden devam ediyor.

33' Sağlık ekipleri sahaya giriyor. Oyun durdu.

32' Konyaspor'da Muleka, Oulai ile yaşadığı mücadele sonrası yerde kaldı.

27' Trabzonspor'da Pina sağ kanattan ceza sahasına girip topu aşırttı. Herkesi aşan top taca çıktı.

25' Sağ kanattan Zubkov'un ortasında Onuachu kafa vurdu. Top kale üstünden auta gitti.

24' Trabzonspor'da çaprazdan ceza sahasında giren Muci, kale önündeki Onuachu'ya pasını attı. Savunma son anda araya girerek topu uzaklaştırdı.

17' GOL | Sağ kanatta Muleka savunma arkasına sarkan Andzouana'ya pasını attı. Andzouana kale ağzına çevirdiği top savunmada Okay'a çarpıp ağlarla buluştu.

16' Trabzonspor'da Mustafa Eskihellaç sol kanattan ortasını açtı. Top müsait pozisyondaki Onuachu'nun kafasını sıyırdı.

14' KONYASPOR ÇOK NET KAÇIRDI! Andzouana sağ kanattan son çizgiye inip topu içeri çevirdi. Penaltı noktasında bomboş kalan Bardhi'nin şutunda top farkla auta gitti.

12' Trabzonspor'da Zubkov sağ kanattan müsait pozisyondaki Onuachu'ya ortasını açtı. Konyaspor savunmasında Uğurcan son anda topu uzaklaştırdı.

10' Konyaspor'da Melih, kaleyi cepheden gören noktadan şutunu çekti. Yerden giden top Onana'da kaldı.

6' MUTLAK GOL POZİSYONU KAÇTI! Bjorlo ceza yayından savunma arkasına sarkan Bardhi'ye ara pas attı. Karşı karşıya pozisyonda Onana, şutu başarılı bir şekilde savurdu.

4' Trabzonspor'da Olaigbe'nin sol çaprazdan çektiği sert şutu kaleci Bahadır kornere çeldi.

1' Mücadelede ilk düdük çaldı.