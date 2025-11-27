Trabzonspor’da 100. dakikada gelen golle yüzler gülüyor. Bu sevincin mimarı Ernest Muçi... Muçi sezon başı Fatih Tekke’nin de onayıyla Beşiktaş’tan kiralandı. İlk maçlarda süre almasına karşın bir türlü bekleneni veremedi. Muçi yılmadı, daha çok çalışarak “Bir gün mutlaka” derken Başakşehir maçı geldi çattı. Maçın 2. yarısında Fatih Tekke “Gün bu gün” sözüyle Muçi’ye “Sahne senin” dedi. İlk topla buluşmasında uygun pozisyonda çok kötü vurdu. Bir şans daha dilemiş olmalı ki Tanrı yüzüne güldü ve Trabzonspor’da ilk golüyle tanıştı. Maç berabere devam ederken de uzatma dakikalarında Muçi, klasına yakışır bir şutla topu Başakşehir filelerine gönderdi. Ernest Muçi bu maçta gösterdiği performansla “Ben de Trabzonspor’un verdiği zirve mücadelesinin bir parçası olmak istiyorum” dedi.

Karadeniz Fırtınası, Başakşehir karşısında Muçi’yi kazanırken Visca’yı kaybetti. Fatih Tekke kadro yetersizliğinin yanı sıra sakatlıklar nedeniyle de takım kurmakta sıkıntılar yaşıyor. Tekke ara transfer dönemini adeta iple çekiyor. Bu arada kalan Konyaspor, Göztepe, Beşiktaş ve Gençlerbirliği maçlarını az kayıpla geçip, zirveden kopmamayı amaçlayan Bordo-Mavililer geçmişten ders alarak yapacağı nokta transferlerle ikinci yarının çok konuşulan takımlarından biri olmak istiyor. Zira her şehrin bir takımı vardır, Trabzonspor’un ise bir şehri vardır.