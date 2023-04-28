Beşiktaş-Galatasaray derbisinin İddaa oranları açıklandı

Süper Lig'in 32. haftasında oynanacak Beşiktaş-Galatasaray derbisinin İddaa oranları belli oldu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 28.04.2023 - 09:53
Beşiktaş-Galatasaray derbisinin İddaa oranları açıklandı
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Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Beşiktaş sahasında Galatasaray'ı ağırlayacak. 30 Nisan Pazar günü oynanacak dev derbinin İddaa oranları açıklandı.

İddaa risk yönetimi zorlu derbide Beşiktaş'ın sahadan galibiyetle ayrılma ihtimaline 2.33 oran belirledi.

Lider Galatasaray'ın ise Vodafone Park'ta kazanma ihtimaline 2.33 oran verildiğini duyurdu.

Mücadelenin beraberlik oranı ise 3.08 olarak ilan edildi.

Öte yandan derbinin 2.5 üst oranı 1.55 olarak açıklanırken 2.5 alt oranı ise 1.83 olarak belirlendi.


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