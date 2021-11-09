Derbi hakemi Erkan Özdamar'ın notu belli oldu!
Beşiktaşlılar tarafından özellikle penaltı kararı nedeniyle eleştirilen hakem Erkan Özdamar 8.3 puan aldı.
Süper Lig'in 12. hafta mücadelesinde Trabzonspor'un, deplasmanda Beşiktaş'ı 2-1 mağlup ettiği ve liderliğini sürdürdüğü karşılaşmada orta hakem Erkan Özdamar'ın aldığı puan da belli oldu...
ÖZDAMAR'IN NOTU BELLİ OLDU
Merkez Hakem Kurulu (MHK), Erkan Özdamar'ın derbi notunu açıkladı. Buna göre Özdamar 8,3 puanı aldı. Özdamar bu not ile başarılı bulundu.
Trabzonspor yenilgisi sonrası siyah-beyazlı takımda asbaşkan Emre Kocadağ, maçın orta hakemi Erkan Özdamar ve MHK'yi eleştiren açıklamalarda bulunmuştu. Beşiktaş tarafı penaltısının verilmediğini iddia etmişti.
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